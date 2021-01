Kaisa Mäkäräinen näkee rennon otteen maakunnan vahvuutena

Kaisa Mäkäräinen on valittu Pohjois-Karjalan Maakunnan vuoden 2020 kehittäjäksi. Mäkäräinen kertoi palkinnonjakotilaisuudessa olevansa ylpeä saamastaan palkinnosta vaikean koronavuoden jälkeen.

– Meitä ei ole täällä maakunnassa liikaa, joten kannustaisin kaikkia pitämään huolta kotiseudustamme ja sen ihmisistä. Tykkään itse hoitaa asiat huolella, mutta rennosti. Sen näkisin myös koko maakunnan vahvuutena. Täällä isoistakin asioista voi sopia yhdessä vaikka torikahvien äärellä. Emme tarvitse siihen välttämättä korkeita kerrostaloja ja hienoja toimistoja.

Palkintoperusteissa todetaan, että Mäkäräinen on ennen kaikkea luonut innostavan ilmapiiriin, jossa tehdään tavoitteista totta.

– Palkinto on jaettu perinteisesti maakuntaliiton Uudenvuoden vastaanoton yhteydessä. Nyt juhla peruttiin koronan takia, mutta tässä ajassa tämän palkinnon jakaminen on tärkeämpi kuin koskaan, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen palkinnonjakotilaisuudessa.



Mäkäräinen toteaa, että paikallisten on ehkä vaikea ymmärtää ampumahiihdon maakunnalle tuomaa kansainvälistä näkyvyyttä.

– Itse olen sen nähnyt matkatessani Keski-Euroopassa ja Venäjällä. On helppo sanoa asuvansa Kontiolahden vieressä, Joensuussa. Heti tiedetään, missä se sijaitsee.

Kaisa Mäkäräinen pohtii uusia haasteita kaikessa rauhassa.

– Olen vielä uuden elämänvaiheen alussa. Korona on hidastanut sitä, että pääsisin kiinni uusiin erilaisiin töihin, mutta samalla se on antanut minulle paremmin aikaa rauhoittua ja mietiskellä maailmaa ja uusia mahdollisia tavoitteita. Sopivasti olen päässyt tekemään töitä esimerkiksi nuorten valmennuksen parissa ja mediassa sekä muutamien yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi olen päässyt näkemään läheltä maailmancupin järjestelyitä aidan toiselta puolen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Joensuun Nuorkauppakamarin myöntämän Maakunnan kehittäjä -palkinnon tavoitteena on aktivoida maakunnan asukkaita työskentelemään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehittäjäpalkinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menestyksestä.