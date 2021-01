Arvokas huomionosoitus kasvatustyöstä

Ilomantsilainen Pirkko Kareinen sai marraskuussa arvokkaan muistamisen, kun ortodoksisen seurakunnan isä Ioannis Lampropoulos ojensi hänelle arkkipiispa Leon myöntämän Pyhän Karitsan Ritarikunnan 1. luokan Ritarimerkin.

– En oikein vieläkään tiedä mitä sanoisin, Pirkko Kareinen toteaa edelleen liikuttuneena saamastaan huomiosta.



Suomen ortodoksinen kirkko on palkinnut vuodesta 1994 lähtien äitejä, jotka ovat omalla toiminnallaan tukeneet lasten ja nuorten kasvua kirkon jäsenyyteen. Korona esti yhteisen palkitsemisjuhlan järjestämisen, ja niinpä piispan pyynnöstä seurakunnat luovuttivat merkit itsenäisesti.

"Pyydän, että korostatte puheessanne vanhempien merkitystä ja korvaamatonta arvoa kirkkomme kasvatustyössä ja tulevaisuuden suomalaisen ortodoksisen kirkon luomisessa", arkkipiispa evästi seurakuntia merkin jakoa varten.





74-vuotias Pirkko Kareinen asuu kahdestaan 48-vuotiaan poikansa Pasi Ihanuksen kanssa. Pasi on autistinen ja tarvitsee täydellistä huolenpitoa ja apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan.

Silloin harvoin, kun Pasi on joutunut olemaan sairaalassa, äiti on siellä hänen luonaan.

– Olen siellä koko päivän. Syötän ja seurustelen. Pasi ei suostu siellä syömään hoitajilta. Vien hänelle aina aamupalaksi lämpimän voileivän, jota hän on tottunut syömään kotonakin.



Kareinen ei kohtaloaan valittele, vaan on hyvin tyytyväinen elämäänsä poikansa kanssa.

– Pasi on minulle hyvin rakas ja tärkeä. Ihmiset aina kyselevät, että miten sinä jaksat. Meillä on hyvä olla. Minulla on myös paljon vapaata, kun Pasi käy kolmena päivänä viikossa viisi tuntia päivässä päivätoiminnassa. Hän on myös joka toinen viikonloppu perhehoidossa Marjovaarassa. Minulla on ihan riittävästi vapaata. Sitten kun minulla ei ole enää neroja hoitaa Pasia, menemme yhdessä sellaiseen paikkaan, missä meidät molemmat hoidetaan, Kareinen miettii.

Yhdessä he käyvät päivittäin lenkillä. Pasi tykkää katsella kodissa esillä olevia valokuvia. Televisio-ohjelmiakin hän seuraa.

– Kun vaan tulee rallia, niin Pasi katsoo.



Kareinen on suunnattoman kiitollinen ihmisille, jotka heitä auttavat.

– Haarasen Esa käy Pasin kotoa fysioterapiaan. Eija (Jeska, henkilökohtainen avustaja) käy hänet sieltä pois. Hoskosen Kimmo huolehtii vesijumpasta.

Kiitollinen hän on myös hänelle merkkiä anoneelle ja erityisesti arkkipiispa Leolle sen myöntämisestä.

– Uskon, että tämän takana on isä Ioannis.

Juttu julkaistaan pitempänä torstain 21.1. lehdessä.