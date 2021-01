Koronatilanne rauhoittunut, rokotukset jatkuvat

Ilomantsin koronatilanne on rauhoittunut, viimeisimmät positiiviset tulokset ovat viime lauantailta. Kaikkiaan tapauksia on nyt koronakartalla 23. Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Siebers on toiveikas, että viime viikolla ilmenneessä koronaryppäässä ei uusia tapauksia tulisi.

Rokotukset alueellamme alkoivat jo viime viikolla, jolloin rokotettiin terveysasemien henkilökuntaa. Tällä viikolla hoidossa on hoivakotien asukkaita ja henkilökuntaa, maanantaina rokotettiin Attendo Ilossa. Huomenna torstaina jatketaan Kiihtelysvaarassa Vaahterapihassa ja Ilomantsissa Toivonlahdessa. Koivikkolassa Ilomantsissa rokotukset toteutuvat maanantaina.

Siun soten palvelupäällikkö Johanna Ahvalon mukaan rokotukset ovat käynnistyneet hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Siun sotessa on arvioitu, että väestön rokotukset voisivat alkaa keväällä. Ahvalon mukaan tässä vaiheessa on vaikea vielä antaa tarkempaa aikataulua.

– Paljon riippuu siitä, missä vaiheessa eri rokotevalmisteet saavat myyntiluvan Suomessa.

Koronatapaukset kääntyivät Ilomantsissa nousuun viime viikolla, kun tartunta varmistui tiistaina 13. tammikuuta iltapäivällä. Tämän johdosta asetettiin kaksi Pogostan koulun luokkaa karanteeniin. Karanteeniin asetettuja oppilaita ja henkilökuntaa on ollut yhteensä noin 70 henkilöä. Altistuneiden karanteeni on THL:n mukaan kymmenen päivää, eli altistuneiden mutta terveinä pysyneiden paluu kouluarkeen alkaa olla käsillä.

Karanteenissa olleet luokat palaavat lähiopetukseen perjantaina.