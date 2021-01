Koossa yli puoli miljoonaa euroa

Kiihtelysvaaran kirkkokeräyksen kahden vuoden tuotto siirrettiin tänään kirkon rakennusrahastoon. Kiihtelysvaaran lähes 250-vuotias kirkko paloi sunnuntaiaamuna 23.9.2018. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuoden 2018 lopulla uuden kirkon rakentamisesta.

Kiihtelysvaara-Seuralle haettiin lupa rahankeräykseen. Keräyksen tavoitteeksi asetettiin puoli miljoonaa euroa eli kymmenisen prosenttia uuden kirkon rakennuskustannuksista.

Kahden vuoden aikana kirkkokeräystilille kertynyt 453 100 euron rahasumma siirrettiin maanantaina kirkon rakennusrahastoon ja kirjattiin seurakuntayhtymälle luovutettuun lahjakirjaan. Lahjakirjan luovutti keräysvastaava Matti Väistö yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa puheenjohtaja Matti Ketoselle.

–Kirkko oli kaunis, historiallisesti korvaamaton, täynnä muistoja. Kiihtelysvaaran kauniin ja korvaamattoman arvokkaan kirkon tuhopoltto kosketti kipeästi ihmisten syvimpiä tuntoja. Kirkon palo sai poikkeuksellisen laajaa ja myötäelävää julkisuutta. Kirkkokeräyksen tavoitteen toteutuminen on yhteisen ilon aihe. Keräystilin 453 100 euron lisäksi on yli 50 000 euroa lahjoitettu suoraan rakennusrahaston tilille. Näin lahjoituksia on yhteensä puoli miljoonaa, totesi Väistö lahjakirjaa luovuttaessaan.

Lahjoitusmahdollisuus kirkkokeräystilille jatkuu edelleen. Uutena keräysvastaavana on Anja Turunen. Päätöksen Kiihtelysvaara-Seuran uudesta rahankeräysluvasta uskotaan tulevan lähiaikoina.