Koronatapauksia 23

THL:n koronakartan mukaan Ilomantsissa oli sunnuntaihin mennessä todettu 23 koronatartuntaa. Luku on kasvanut kahdelle viime torstaista.

Siun soten mukaan tilanne maakunnassa on kuitenkin ennallaan, ja koko maakunta on edelleen koronaviruksen leviämisen kiihtymisvaiheessa. Kaikista tähän menneissä ilmaantuneista tartunnoista on yli 90 prosentissa saatu selvitettyä niiden alkuperä. Lisäksi 60 prosenttia tartunnoista on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä, jolloin uusia laajoja altistumisia ei ole päässyt syntymään.

Ilomantsissa on yksi näistä maakunnan altistumistilanteista, jonka vuoksi viime viikolla asetettiin kaksi Pogostan ala-koulun luokkaa opettajineen karanteeniin.

Pohjois-Karjalassa ei Siun soten mukaan ole toistaiseksi todettu yhtään Iso-Britannian tai Etelä-Afrikan uutta muuntunutta koronavirustyyppiä.