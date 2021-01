Koronatapauksia jo 21

THL:n koronakartan mukaan koronatautitapausten määrä on Ilomantsissa jo 21. Määrä on noussut kolmella eiliseen verrattuna. Kahden sairastuneen verran on nousua Joensuunkin luvussa, se on nyt 244. Muissa maakunnan kunnissa ja kaupungeissa luvut olivat ennallaan.

Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku on nyt 29.9. Luku kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohti, ja tämä väestömäärään suhteutettu luku on nyt Ilomantsissa 432. Se on maakunnan toiseksi korkein, Lieksan luku on 496,14. Joensuun luku on 317,5 ja Kiteen 404,50.