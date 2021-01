Korona-karanteenissa pysytään kotona

Ilomantsissa kahden koululuokan määrääminen korona-karanteeniin on herättänyt keskustelua siitä, mitä tarkoittaa altistuminen, karanteeni tai eristys. THL ohjeistaa hyvin selkeästi, että sekä vapaaehtoisessa että viranomaisen määräämässä karanteenissa pysytään neljän seinän sisällä: kodin ulkopuolisia kontakteja pitää välttää, ulkoilla saa turvavälit huomioiden mutta sen enempää töihin, kauppaan, apteekkiin tai harrastuksiin ei saa mennä. Altistumisen vuoksi karanteenissa olevan on mentävä korona-testiin, jos hän saa korona-taudin oireita.

Karanteenin pituus on nykyisin 10 päivää.

Eristysmääräykset koskevat koronaan sairastunutta, hän saa lääkäriltä hoito-ohjeet ja lääkäri määrää eristyksen pituuden.

Karanteenin ja eristyksen tavoitteena on estää koronavirusta leviämästä. Kaikki altistuneet eivät sairastu korona-tautiin, mutta altistunut voi olla taudin levittäjä. Siksi kaikki altistuneet määrätään karanteeniin.

Jos taas kotona on koronaan sairastunut, ovat muut perheenjäsenet altistuneet virukselle, jolloin sairas on eristyksissä ja muu perhe karanteenissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat kotona ja altistuneet noudattavat karanteenista annettuja määräyksiä.

Karanteenissa tai eristyksissä olevat tarvitsevat usein apua asioidensa hoidossa. Ellei lähipiiristä, naapurista tai ystävistä apua löydy, ovat kunnat, seurakunnat tai järjestöt varautuneet auttamaan avun tarvitsijoita. Ilomantsissa voi ottaa yhteyttä kunnan asiakaspalveluun, josta saa lisäneuvoja.

Termit:

Omaehtoista karanteenia suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka odottaa koronatestin tulosta tai tulee Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maasta. Matkustamiseen liittyvän omaehtoisen karanteenin pituutta voi lyhentää koronatesteillä.

Virallinen karanteeni on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. Tartuntatautilääkäri voi määrätä oireettoman henkilön karanteeniin, jos tämä on altistunut yleisvaaralliselle tartuntataudille. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä.