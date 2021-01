Harrastuksiin korona-tauko Ilomantsissa

Ilomantsissa kunta ei vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi järjestä aikuisten ryhmäliikuntaa eikä ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa pariin viikkoon. Myös lasten harrastustoiminta on keskeytetty 26. tammikuuta saakka. Kunta kehottaa myös muita järjestäjiä toimimaan samoin.

Uimahalli ja muut sisäliikuntapaikat ja nuorisotalo ovat samoin kiinni 26. tammikuuta saakka ja sama aikaraja koskee kirjastossa asiointia: kirjastossa saa asioida pikaisesti mutta ei oleskella. Myös lehtien lukusali on kiinni, eivätkä kirjaston tietokonepisteet ole käytössä.

Kansalaisopiston toimintojen alku on siirtynyt helmikuun 1. päivään valtaosan kurssien osalta. Lähiopetuksena toteutuvat vain muutamat musiikin yksilö- ja pienryhmäopetukset. Ikääntyvien yliopiston luennoille pääsee mukaan etänä pyytämällä linkin kansalaisopistosta.

