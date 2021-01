Ilomantsissa kaksi luokkaa korona-karanteeniin, tautitapauksia nyt kaikkiaan 19

Pogostan koulun kaksi alaluokkaa, yksittäisiä oppilaita muilta luokilta ja koulun henkilökuntaa on asetettu koronakaranteeniin koululla tiistaina 12. tammikuuta ilmenneen korona-altistumisen johdosta. Karanteeniin asetettuja oppilaita ja henkilökuntaa on yhteensä noin 70 henkilöä.

Altistuneet on kartoitettu alkuviikosta ja heistä suurin osa on tavoitettu. Ilomantsin kunta ja oppilaitos tiedottavat omissa kanavissaan vaikutuksista koulutyöhön.



Uusia koronatapauksia on ilmaantunut Ilomantsissa niin, että tautiin sairastuneiden määrä oli THL:n koronakartan mukaan tänään keskiviikkona 19. Ilomantsissa on Siun soten mukaan viimeisen viikon aikana todettu yhteensä 11 koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat liittyvät samaan tartuntaketjuun, jonka alkuperä on muualla Suomessa.

Tartuntaketju ja altistuneet on Siun soten mukaan näin ollen saatu hyvin selvitettyä ja tavoitettua. Altistumispaikat on päivitetty Siun soten verkkosivuille osoitteeseen: https://www.siunsote.fi/koronaviruksen-altistumispaikat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositustaan, ja kasvomaskin käyttöä suositellaan jatkossa kaikille yli 12-vuotiaille koko maassa. Pohjois-Karjala on epidemian kiihtymisvaiheessa. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla maskin käyttöä suositellaan peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa tämä suositus on nyt huomioitu.

Altistumispaikat Ilomantsissa:

ma 4.1. klo 13–14 Ilomantsin OP

ma 4.1. klo 14 Ilomantsin kunnantalo

ma 11.1. klo 16–17.15 Ilomantsin uimahalli