Ilomantsissa korona-altistumisia, maskin käyttö laajeni kaikkiin alueen kouluihin

THL:n koronakartan mukaan Ilomantsin koronatilanne on huonontunut, sillä tapauksia on nyt tilastoitu kaikkiaan 16. Tiistaina iltapäivällä varmistui koulualtistuminen, jonka selvittäminen on kesken. Siun sote kartoittaa parhaillaan altistuneita ja heidät pyritään tavoittamaan vielä tiistai-illan aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin keskiviikkona 13. tammikuuta.

Myös Joensuussa Lyseon peruskoulun oppilaita ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia. Koronavirustartunta koulussa varmistui myös tiistaina 12. tammikuuta. Joensuun tartunnan alkuperäksi epäillään kauppakeskus Matkusta Kuopiossa, jossa Kuopion kaupunki on tiedottanut mahdollisesta joukkoaltistumisesta koronavirukselle 2.–10.1.2021 välillä.

Karanteeniin asetettuja henkilöitä on Joensuusta yhteensä noin 60 ja Siun sote on ollut heihin suoraan yhteydessä.

Maskien käyttöä laajennettiin alkuviikosta pohjoiskarjalaisissa kouluissa niin että nyt myös Ilomantsin, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kouluissa maskit ovat käytössä koulukyyditysten ohella opetuksessa. Opettajat ovat maskeja jo käyttäneet, mutta nyt maskit ovat käytössä myös oppilailla kuudesluokkalaisista lähtien.

Myös alakoululaiset saavat maskit käyttöönsä, ne on tilattu ja koulut ottavat ne käyttöön heti maskit saatuaan. Maskien käyttöä on suositellut THL.