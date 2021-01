Lumenveiston SM-kilpailu lähestyy

Ilmoittautuminen helmikuun 19. – 21. päivinä tapahtuvaan lumenveiston SM-kilpailuun Ilomantsissa on alkanut ja kestää tammikuun loppuun saakka. ILO!LUMI-tapahtuman toteutus on kiinni koronatilanteesta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätöksistä.



ILO!LUMI-tapahtuman kisajohtaja Timo Reko kertoo tapahtuman järjestäjien odottavan nyt viranomaisten päätöksiä, jotka ovat luvassa viimeistään keskiviikkona 20. tammikuuta.

– Mukautamme toimintamme viranomaisten ohjeiden mukaan. Valmiudet yleisötapahtuman järjestämiseen ovat olemassa, ja muutamia ilmoittautuneita SM-kilpailuun on jo tullut, Reko kertoo.

Lumenveiston SM-kilpailussa on kolme sarjaa: toiminnallinen, taiteellinen ja soolosarja. Kussakin sarjassa on oltava vähintään neljä joukkuetta/veistäjää, jotta SM-tittelit voidaan jakaa. Veistopaikkana on Megrin Matkailu.





Tällä hetkellä Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tämä päätös on voimassa 22. tammikuuta saakka.

Mikäli rajoitukset jatkuvat helmikuulla, järjestäjillä on varasuunnitelma.

– Joka tapauksessa Ilomantsin Mekrijärvellä puhutaan lumesta ja veistetään lunta kyseisenä viikonloppuna – vaikka pienemmällä porukalla, lyhyemmän aikaa ja osin virtuaalisesti, lupaa Reko.



ILO!LUMI on valittu Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden tapahtumaksi. Nyt alkanut juhlavuosi juontaa Uudenkaupungin rauhasta vuonna 1721, jolloin Pohjois-Karjalan rajat alkoivat kokonaisuudessaan piirtyä kartalle.

Maakunnan juhlavuoden pääideana on tuoda esiin pohjoiskarjalaista hyvää ja hyveitä.