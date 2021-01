Endomines tähtää Pampalon avaamiseen tänä vuonna

Endomines on laskenut tänään liikkeelle osakeannissa yli 110 miljoonaa osaketta 2,50 Ruotsin kruunun eli noin 0,25 euron arvolla. Kerättyjen varojen turvin yhtiöllä on aikomuksena kehittää kullan tuotantoa Yhdysvalloissa ja Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa aikomusta avata Pampalon kultakaivos Ilomantsissa uudelleen vuoden 2021 aikana.

Seuraavan neljän vuoden aikavälillä Endominesin tavoitteena on tuottaa vuosittain 40 000 unssia kultaa. Pitkän tähtäimen näkymänä on kasvattaa tuotanto 100 000 unssiin. Kullan hinta on kasvanut tasaisesti viime vuodet nykyiselle ennätyskorkealle tasolle ja asiantuntijat arvioivat ensi vuonna kullan hinnan ylittävän 2 000 dollarin rajan per unssi.

Endominesin nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita merkintäosakeannissa, jonka aika 11. – 25.1.2021 välisenä aikana.

