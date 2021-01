Arkiston aarre: Yhdessä pelaaminen on hauskaa, mutta lanit ovat myös omanlaistaan sosiaalista kanssakäymistä.

Iltapäivä paria päivää ennen vuodenvaihdetta, kello pian puoli neljä ja Tuupovaaran nuorisotalolla vallitsee outo hiljaisuus. Pikkuhiljaa kuuluu vastaus vierailijan huhuiluun.

­- Huomenta, kuuluu sohvalta, ja viltin alta kuoriutuu unisen oloinen nuori mies.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY

Tommi Kahelin kertoo, että edellispäivänä iltapäivällä alkaneet lanit jatkuivat yön yli aamuvarhaiseen ja itse kukin pelaajista kömpi nukkumaan valitsemaansa sohvannurkkaan tai patjoille, kun siltä alkoi tuntua.

Nuokkarin salissa on jo muutama aamuvirkku hereillä koneiden ääressä. Salin keskelle on koottu yhteen pöytiä ja pöydillä on kymmenkunta tietokonetta, jotka pelaajat ovat tuoneet kotoaan.

­- Sotapelejä, räiskintäpelejä. Nyt on vuorossa Call of Duty. Tätä on hakattu viimeiset 20 tuntia, selvittää Riku Kalliomaa koneen ääressä.

Laneissa kukin pelaaja pelaa omalla koneellaan yhteisessä verkossa yhteistä tietokonepeliä. Kalliomaa kertoo, että pelien valinnassa voi tekniikka asettaa omia rajoituksiaan.

­- Uusimmat pelit eivät pyöri kaikissa koneissa. Välillä pelataan netissä, Kalliomaa sanoo.

Koneiden ääressä pelaavat Kalliomaan lisäksi Joni Määttänen ja Julius Silvennoinen, joka kertoo torkkuneensa vain puolisen tuntia.

­- Tavallisesti ei vapaa-aikana tule pelattua näin paljon, tunnustaa Kahelin ja sanoo, että laneissa saa pelikiintiön täyteen.

­- Täällä pelataan kolmen vuorokauden aikana yhteensä 40-50 tuntia, laskeskelee Kalliomaa ja korosta samaan hengenvetoon, että lanit ovat sosiaalista kanssakäymistä.

Nuokkarin näyttämön verhojen takaa heräilee Otto Meriläinen, joka kertoo menneensä nukkumaan kello 11 aamupäivällä. Hän suuntaa askeleensa koneiden ääreen ja täydentää edellistä keskustelua omalta osaltaan.

­- Minä kyllä pelaan päivittäin, monta tuntiakin päivässä, hän sanoo.

Koneiden välissä näkyy limsapulloja, mutta muuten on sali perin siisti, ottaen huomioon, että yön yli on salissa keskitytty tietokonepeleihin kymmenen pelaajan voimin ja vähintään saman verran on kavereita ollut yleisönä.

Joululomalla järjestetyt lanit ovat jo järjestyksessään kahdeksannet. Viime kerralla vieraskirjaan kertyi 48 nimeä, joten tapahtuma on tuupovaaralaisittain varsin suosittu

­- Ensimmäiset lanit järjestettiin joululomalla vuonna 2006. Sitten vuonna 2008. Vuonna 2009 järjestettiin jo kolmet ja tänä vuonna nämä ovat jo kolmannet, kertoo Tommi Kahelin, joka on ollut mukana joka kerta.

Nyt Kahelin on 18-vuotiaana jo toista kertaa vetovastuussa lanien järjestelyissä. Nuorimmat mukana olijat ovat 13-vuotiaita, kuten oli Kahelinkin ollessaan mukana ensimmäistä kertaa.

Vastuu nuorilla

­- Alusta alkaen on ollut niin, että nuoret ovat itse vastanneet tapahtuman järjestämisestä. Joku täysi-ikäinen on ollut vastuuhenkilönä, selventää nuorisosihteeri Sirkka Hyypöläinen, joka iltapäivällä pistäytyy katsomassa, että kaikki on hyvin.

Vastuuhenkilö katsoo, että loppusiivoukset tulee hoidettua ja että muutenkin kaikki sujuu hyvin.

­- Siivousta varten on kehitetty systeemit. Laneissa voi keskittyä olennaiseen, ei tarvi keskittyä siivoamaan tai tiskaamaan tai käskyttämiseen. Ei täällä yleensä sotketa, vakuuttaa Kahelin ja naurahtaa, että kiltisti ollaan.

­- No joskus on ohjeistettava rankemminkin, myöntää hän naurahtaen.

Lanit: Verkkopelitapahtuma

Tapahtuma, jossa yhteen tilaan kokoontuu ihmisiä harrastamaan omien tietokoneidensa kanssa

Tapahtumassa koneet ovat liitettynä toisiinsa lähiverkon avulla

Tapahtuman koko voi vaihdella muutamasta kymmenestä yli satoihin osallistujiin

Tapahtumien tarkoituksena on koota samanhenkisiä nuoria yhteen

Tämä Sirpa Sutisen kirjoittama juttu on julkaistu Pogostan Sanomissa 6.1.2011.