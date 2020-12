Uuteen vuoteen värivaloin

Vuosi vaihtuu vaikka levikkialueellamme ei tapahtumaa isommin tänä vuonna juhlisteta. Kiihtelysvaarassa loistavat värivalot uudenvuoden aattona iltapäivästä iltaan juhlan kunniaksi. Valaistuna on iso kuusi Joensuusta päin nousevan maantien vieressä. Värivalojen laittamisesta vastaa Andy Saxe-Coburg and Gotha.

Valaistuksella Kiihtelyksen kyläyhdistys avaa juhlavuotensa, yhdistys täyttää 10 vuotta.

Kyläyhdistyksen hallitus toivoo, että ihmiset ulkoilisivat talvista luontoa katsellen. Valaistun kuusen myötä vaaramaisemaa voi katsella alhaalta päin. Tavallisesti Kiihtelyksen kaunista vaaramaisemaa ihastellaan vaaran päältä.

Kylällä Oravanpyörän tiloihin rakennettu pienoisrautatie on avoinna vielä tammikuun ajan lauantaisin ja sunnuntaisin.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY