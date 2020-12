Rakennustarvikemyyjästä yrittäjäksi

Mantsin Rauta Sport Laatikaisen yrittäjä vaihtuu vuoden vaihteessa. Uutena yrittäjänä aloittaa seitsemän vuotta rakennustarvikemyyjänä Laatikaisessa toiminut ilomantsilainen Mikko Aholaita. Samalla vaihtuu myös yrityksen nimi, joka on jatkossa Pogostan Rauta.



Ensimmäisen kerran yrittäjäksi Aholaita ryhtyi vähän yli parikymppisenä.

– Kymmenisen vuotta toimin yrittäjänä rakennusalalla.

Yrittäjänä ollessaan Aholaita asui jonkin aikaa myös Lappeenrannassa, mutta muutti sitten takaisin kotiseudulleen Ilomantsiin.

– Tein töitä Joensuussa ja kävin tässä Laatikaisessa ostamassa tarvikkeita. Aapo tarjosi töitä ja innostuin siitä, Aholaita kertoo.





Parisen vuotta sitten Aholaita ja Aapo Laatikainen puhuivat ensimmäisen kerran mahdollisesta yrittäjävaihdoksesta.

– Yrityskauppa tulee viralliseksi vuoden vaihteessa. Työskentelyni on ollut koko ajan yrittäjähenkistä, joten ei tämä muutos tunnu missään. Tunteja ei ole tullut laskettua ennenkään, pohtii Aholaita.

Yrityksen toimenkuva jatkuu pitkälle entisellään ja entisten tekijöiden voimin.

– Vanhoina työntekijöinä jatkavat Jarkko (Räty) ja Mikko (Laatikainen).

Kevään aikana Aholaidalla olisi tarve yhdelle uudelle työntekijälle.

– Tavoitteena on, että lisäkseni työllistyisi neljä henkilöä ja kesäaikaan joku vielä varastohommissa.



Aholaita pohtii, että koronan vaikutukset ovat tällä alalla olleet positiiviset.

– Vaikka ei tietysti korona sinällään mikään hyvä ole, ovat ihmiset kuitenkin innostuneet tekemään remontteja ja uudistamaan kodinkoneitaan. Tulevaisuuden näkymä voi olla, että muuttoa muualta tulee tänne päin, kun halutaan asumaan väljemmille vesille, Aholaita pohtii.

Yksi yrittäjäksi ryhtymisen syy Aholaidalla oli se, että hän haluaa kotiseudun pysyvän elinvoimaisena.

– Eihän näitä asioita tunteella päätetä, mutta kyllä se, että jonkinlainen elämä täällä pysyy, vaikutti päätökseeni, hän myöntää.



Kauppias Aapo Laatikainen ei jää laakereilleen lepäämään, vaan jatkaa nelisen vuotta sitten Lehmoon avatun Aapo's ski suksikaupan yrittäjänä. Yhteistyö Ilomantsiin ja ilomantsilaisiin jatkuu.

– Sinne on kasattu sinne sopiva suksivalikoima ja nopeasti Lehmosta tuodaan täydennystä, jos tarvetta on, Laatikainen lupaa.

