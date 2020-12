Ilomantsin ladut saavat hiihtäjiltä kehuja

Liikuntahallin vieressä, Parppein hiihtokeskuksessa hiihdettävässä kunnossa on seitsemän kilometrin valaistu latu.

Maanantaina puolenpäivän jälkeen ladulla oli hiihtäjiä runsain määrin. Moni lykki vapaalla hiihtotavalla, mutta perinteisellä hiihtotekniikalla eteneviä mahtui myös joukkoon.

Helsingistä joululomalle Ilomantsin Naarvaan tulleet Anniina Jaskari ja Olli Kaaronen viihtyivät Parppein hiihtokeskuksen ladulla.

– Tämä on luksusta meille, täällä on talvella aina lunta ja täällä pääsee hiihtämään. Siksi halutaan tulla tänne, totesi Jaskari.

– Plussaa on myös se, että hiihtoladut ja luistelukaukalot ovat samassa paikkaa, jatkoi jääkiekkotaustan omaava Kaaronen, joka oli ehtinyt Ilomantsissa ollessaan myös luistelemaan.



Molemmat pitävät hiihtämisestä.

– Kyllä teillä on täällä iso rikkaus, että on lunta ja niin hyvin hoidetut ladut, ylisti Jaskari.

Heidän mukaansa Helsingissä ei pääse joka talvi hiihtämään.

– Viime talvena ei ollut lunta yhtään. Toissa talvena ollaan viimeksi siellä hiihdetty, he kertoivat.

Jaskari on hiihtänyt pienestä pitäen, ja Kaaroselle hiihto on tullut mukaan puolison myötä.

– Hiihto on kyllä mahtava kokonaisvaltainen urheilumuoto. Olen oppinut tykkäämään siitä, myönsi Kaaronen.





Ilomantsilainen Arto Ihanus viihtyy hiihtoladulla heti lumien tultua.

– Heti kun ladut ajettiin kävin hiihtämässä, varmaan se oli joulukuun alussa. Ladut ovat hyvässä kunnossa.

Talvisin hänelle kertyy hiihtokilometrejä 500 – 1500 kilometrin väliin. Yleensä hiihtokilometrit jakaantuvat puoliksi perinteisen ja luistelun välillä.



Liikuntahallin takana oleva luistelukaukalo on ollut luistelukunnossa jo useita viikkoja. Joulun jälkeen maanantaina iltapäivällä jääkiekkoa pelaamassa oli pitkälti toistakymmentä henkeä. Pääasiassa pelaajat olivat nuoria poikia, mutta oli joukossa joku aikuinenkin.

– Aika usein käydään täällä luistelemassa seiskojen porukalla, totesi ilomantsilainen seitsemännellä luokalla oleva Eeli Turunen.

