FreshabitLIFE- hanke etenee Ilomantsissa, yksityismaille kosteikkoja ja suon ennallistamistöitä

Koitajokeen liittyvä Freshabit LIFE- vesiensuojeluhankkeen tuloksia alkaa jo näkyä Ilomantsissa. Hanke on osa mittavaa valtakunnallista EU- rahoitteista kokonaisuutta, Ilomantsissa on Koitajoella ovat monet toimijat tehneet työtä vesienhoidon kokonaisuuden parissa. Yksityismailla hanketta toteuttaa Suomen metsäkeskus, näitä töitä on saatu loppuun jo Ala-Koitajoella ja Huhuksessa.

Ala-Koitajoella toteutettiin vesiensuojelun edistämiseen viisi pienehköä kosteikkoa. Lisäksi ennallistettiin suojelualueen kupeessa oleva suo. Muut kohteet olivat uomaeroosion poistamiseen tähtääviä pohjapatosarjoja ja kiintoainesten vähentämiseen suunnattuja laskeutusaltaita.

Huhuksen alueella merkittävin toimenpide oli raviinilaakson suon ennallistaminen. Töiden valmistuttua maanomistajat hakivat 12 hehtaarin alueen yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Huhuksessa toteutuivat myös kaivetun purouoman vesien ohjaaminen vanhaan uomaan, laskeutusaltaiden tekoa ja virtaaman säätöön tehtyjä pohjapatosarjoja. Lisäksi tehtiin elinympäristön ennallistamistöitä lähteikköalueella. Töiden valmistumisen jälkeen alueelle toteutui kymmenen vuoden sopimuksella ympäristötuki.



Alkavana vuonna työt jatkuvat Hattuvaaraan ja Mekri-Kelsimänjoen alueille suunnitelluilla kohteilla. Hattuvaaraan on tulossa merkittävä määrä kosteikkoja. Lisäksi rakennetaan muita vesiensuojelurakenteita. Mekrijärven-Kelsimänjoen alueilla toteutuu uomaeroosion suojausta ja laskeutusaltaita. Lisäksi tehdään vesiensuojelutoimenpiteenä kahdella kohteella ojitetun suon ennallistamista.

Ala-Koitajoen ja Huhuksen työt toteutti Otso-metsäpalvelut. Hattuvaran ja Mekri-Kelsimänjoen hankkeissa toteuttajana toimii Vesistö- ja luontokunnostus Janne Raassina. Konetöitä ovat päässeet tekemään pääosin paikalliset koneyrittäjät.

Metsäkeskuksen osalta toteutustyöt päättyvät näihin kohteisiin. Freshabit hankkeen osalta työt jatkuvat jälkiseurannalla.

Freshabit hankkeen suojissa metsäkeskuksessa tapahtuu edelleen koko ajan erilaisten paikkatietoon perustuvien työkalujen suunnittelua. Niistä odotetaan olevan merkittävää apua vesiensuojeluun, kun toimijat oppivat ottamaan ne tehokkaaseen käyttöön.