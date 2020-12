Eksoottisten eläinten elämää Kiihtelysvaarassa

Kiihtelysvaaran kirkonkylällä saattoi viime kesänä kuulua eksoottista linnunlaulua. Lurittelusta saattoi erottaa tuttuja sanojakin. Lörpöttelijä on vuodesta 1997 Joensuussa Botanian vetonaulana tunnettu papukaija Juuso, joka muutti keväällä Kiihtelykseen Andy ja Jaana Saxe-Coburg and Gothan kotitaloon.

Kasvihuoneista uuteen kotiin muuttivat myös kilpikonnat, liskot ja käärmeet. Pariskunnalla oli entuudestaan kolme koiraa ja neljä kissaa, joten uudet asukkaat saivat eläinrakkaan kodin.

– Ne tulivat ensin tilapäisesti, mutta jäivät pysyvästi. Enää en luopuisi näistä mistään hinnasta, sanoo Jaana Saxe-Coburg.



Syyt muuttoon olivat eläinten hyvinvointiin ja terveyteen sekä Botanian talouteen liittyviä.

Nyt on omakotitalon yhteen huoneeseen luotu jokaiselle eläimelle sopiva ympäristö. Juuson lajitoverit asuvat Australiassa, joten lajin alkukodin lämpö ja valo luodaan UV-valoilla ja lämpölampuilla. Liskojen terraarion pohjalla on koostumukseltaan sopiva maaperä. Madagaskarin gekko kaipaa sademetsän kosteutta.





Isäntäpari kertoo muuton parantaneen eläinten elämänlaatua. 31-vuotias Juuso-neiti nautti kesällä ulkoillessaan ensimmäistä kertaa elämässään ja muni jopa ensimmäisen munansa. Liskoista pienempi, Madde-gekko pyöräytti kerralla 15 munaa.

Juuson viihtymisestä kertoo myös sanavaraston karttuminen. Botaniassa se tunnettiin karkeasta kielestään.

– Juuso osasi noin 15 sanaa, joista moni kirosanoja. Nyt se osaa yli sata sanaa. Mutta kirosanat ovat edelleen käytössä, naurahtaa Andy Saxe-Coburg.

– Päivisin sillä on seurana radio, josta se on oppinut uusia sanoja. Joskus se keskustelee itsekseen. Nauraa välillä kovaan ääneen.



Andy Saxe-Coburg kertoo nyt ymmärtäneensä, ettei Juuso viihtynyt yleisön edessä Botaniassa.

– Se oli stressaantunut ja kiipesi usein pakoon korkean häkkinsä ylälaitaan.

Nyt Juuso on seurallinen ja hellyydenkipeä. Se juttelee lakkaamatta.



Arki eksoottisten lemmikkien kanssa opettaa, mutta tietoa on myös haettava.

– Eri lajien käytöstä on yritettävä ymmärtää. Katsomme luonto-ohjelmia. Kirjoista ja muilta erikoisten lemmikkien kanssa eläviltä saa tietoa.

Jaana Saxe-Coburg kertoo huomanneensa, että käärmeilläkin on oma luonteensa ja kilpikonnilla omat temperamenttinsa.

– Harmony-kilpikonna on sosiaalinen ja seurustelee. Näihin kiintyy valtavasti. Kun Keijo-käärme kuoli syksyllä, itkin.

