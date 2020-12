Koululaiset leipoivat joulutorttuja

Pogostan yläkoulun seitsemännen luokan oppilaat leipoivat joulutorttuja kotitaloustunnilla joulun alla.

– Nyt tehtävänanto oli sellainen, että oppilaiden piti tehdä torttu, mitä eivät ole ennen tehneet, kertoi kotitalousopettaja Mari Ponkilainen.



Timi Sorsa ja Jesse Jeskanen sekä Anastasia Lampropoulos ja Mira Päiveröinen pohtivat erilaisia malleja, mitä he voisivat tehdä. Pian erikoisempien torttujen mallit olivat kaikilla selvillä.

Täytevaihtoehtoina joulutortulle olivat omena-kanelimarmeladi, luumusose, nutella ja vaniljakreemi.

Omena-kanelitäyte päätyi Timin ja Miran tekemien torttujen täytteeksi. Jesse tykkää nutellasta ja Anastasia luottaa luumuhilloon.





– Näillä viimeisillä tunneilla on myös siivoukset, joten leivotaan pipareita ja joulutorttuja, opettaja kertoi.

Kotitaloustunnilla oli tehty rahkavoitaikina, josta ysiluokkalaiset tekivät suolaista syötävää.

– Erilaisia variaatioita voi tehdä vaikka kuinka paljon. Mukavasti oppilaat käyttävät luovuuttaan leipoessa, opettaja totesi.



Oppilaat kertoivat, että myös kotona on leivottu jouluisia kahvileipiä joulun alla.

– Normaaleja tähtitorttuja tein ja luumuhilloa laitoin sisälle, paljastaa Jesse.

– Minä en yleensä leivo kotona, kun pikkusisarukset leipovat. Meillä on tehty tähtiä ja enkeleitä. On käytetty täytteenä myös vihreitä kuulia, jatkaa Timi.

Piparkakkuja kodissa on jo leivottu, kaupasta ostetusta valmistaikinasta.

– Muoteissa on liikaa valinnanvaraa, huokasi Anastasia ja totesi, että hänen lempparimuotti on nuottiavain.

– Minusta mukavin muotti on sika, sanoi Mira.



Tytöt kertoivat, että he ovat innokkaita leipojia myös kotona. Mira kertoi, että on kotona tehnyt kolmion muotoisia joulutorttuja.

– Ne ovat minusta parhaimpia. Haarukalla painelen reunat niistä kiinni. Perus tähtitortutkin kyllä käyvät, pohti Mira etäyhteydellä tehdyn haastattelun päätteeksi.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY