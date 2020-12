Seimipolku kulkee vaaralta toiselle

Joulun alla on viime vuosina kylille noussut kyläläisten rakentamia ulkoseimiä, jotka ovat aikaan sidottuja nähtävyyksiä kaiken ikäisille. Ulkosalla ihailtavat seimet sopivat vaikkapa tapaninpäivän retkikohteeksi. Kiihtelysvaaran alueella on tänä jouluna neljä seimiasetelmaa, joista kolme kirkonkylällä kävelyetäisyydellä toisistaan.



Kiihtelysvaaran Rauniokirkon pihalla on nyt jo toista joulua luonnollisen kokoinen valaistu seimiasetelma. Tohmajärventien varrella, kyläraitin keskeisellä paikalla on yksityiskodin edustalla totuttu näkemään seimi jo monena jouluna. Sinisen talon, entisen kaupan sisäänkäynnin oven suussa on jouluseimi saanut tälle joululle uuden ilmeen.



Kiihtelysvaarassa seurakuntatalon ikkunassa voi ihailla PKO:n lahjoittama pienoismallia. Osuuskauppa lahjoitti italialaisen käsintehdyn seimen viime vuonna 100-vuotisjuhlansa kunniaksi Vaara-Karjalan seurakunnalle Kiihtelysvaaraan.

Särkivaaran kylätalolle saatiin jouluseimi ensimmäistä kertaa tälle joululle. Seimen rakensivat Vaara-Karjalan seurakunnan miestenpiiriläiset. Kyläläiset osallistuivat seimen viimeistelyyn.







Tuupovaarassa jouluseimiä on monella kylällä, yhteensä viisi. Pirttijärvellä Rauniopesän kokoontumispaikalle ovat lähikylien asukkaat yhdessä jo vuosien ajan kokoontuneet joulun alla yhdessä tehdyn seimen ääreen.



Saarivaaran tsasounan pihassa seimi pysäyttää kauneudellaan ohikulkijat. Koverossa tsasounan pihassa on karjalaistyylinen seimi esillä nyt toista vuotta. Tuupovaaran kirkonkylällä voi kirkon pihapiirin seimen ääreltä vaeltaa kylän toiselle laidalle museoaittaan rakennetulle uudelle seimelle.



Palvelukeskus Hopearinteen ja Kuntamuseon naapurissa, entisen jyväaitan ovi on auki. Kynnyksen takana odottaa koskettava näky. Seimessä villavaippaan käärittynä lepää joulun lapsi. Pelkistetty joulun tarinan ydin on valaistu kahdella lyhdyllä. Vanha jyväaitta on tuotu paikalle Herajärveltä viitisenkymmentä vuotta sitten. Tuupovaara-Seura kunnosti talkoilla aitan katon syksyllä. Kattotalkoiden aikaan heräsi ajatus avata aitan ovi joulun aikaan. Seimen toteutuksesta on vastannut seuran aktiivinen toimija Aino Kakkonen.

