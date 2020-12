Seimiasetelma kirkon asehuoneessa

Ilomantsin evankelisluterilaisen kirkon asehuonetta koristaa suuri seimiasetelma. Mariaa, Joosefia ja seimessä kapaloituna makaavaa Jeesus-lasta suoja talli. Pehmikkeenä on heinät ja seurana lampaat ja aasi.

Seimi oli ensimmäisen kerran esillä viime vuonna kirkon eteisessä. Nyt seimi sai isomman tilan ja suojakseen tallin.

– Eteinen oli aika ahdas, eikä siihen oikein mahtunut useampaa ihmistä kerrallaan sitä katsomaan. Ajatus oli, että, kun ihmiset käyvät alttarilla ja lähtevät takaisin penkkeihin, heillä on silmiensä edessä seimi. Eipä tätä suunnitellessa ollut tietoa koronasta, totesi seurakuntapastori Anne Kilponen viitaten siihen, että nyt seimi jää useimmilta näkemättä, kun jumalanpalvelukset toteutetaan ilman läsnä olevia seurakuntalaisia.



Seimiasetelma on rakennettu lähes kokonaan kierrätysmateriaalista ja kierrätystavaraa on myös talli.

– Puuosat ovat kotipihastani Emeliinsyrjästä riihen korsusta. Laudat irrotettiin yhtenäisenä elementtinä, kertoo seimiasetelman puuosien työstämisestä ja tallin tekemisestä vastannut Veli Jeskanen.

Runkorakenteet syntyivät Jeskasten pihamaasta myrskyllä kaatuneesta kuivuneesta puusta.

– Vuosi asiaa muhiteltiin, että miten seimi saadaan paremmin esille. Tallikin haluttiin ja siihen tehtiin piirustuksetkin, paljasti seimiasetelmaa ideoimassa ja tekemässä ollut Annaliisa Jeskanen.

Lampaat valmistuivat vuosi sitten kuten myös Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi seimineen. Puinen aasi on odottanut valmiina seurakunnassa seimen äärelle pääsyä jo useita vuosia. Viime vuonna seimiasetelmaa olivat tekemässä myös Taru Keinänen ja Riitta Laakso.





Nyt puuhassa olleet naiset pesivät korsusta sahatut seinät ja Veli Jeskanen nikkaroi elementeistä komean tallin. Tallilautoja hakiessa riihestä löytyi myös puinen vanha laatikko, joka päätyi kuin sattumalta Marian istuimeksi.

– Laatikko otettiin riihestä mukaan, josko sille olisi jotain käyttöä. Se oli juuri sopivan korkuinen Marian istuimeksi, totesi Annaliisa Jeskanen.

– Riihestä löytyneen laatikon viimeinen virallinen käyttö oli varmaan se, kun sillä tuotiin porsas Emeeliinsyrjään. Siinä on mummoni Irinja Jeskasen nimi ja osoite, koska laatikko on kulkenut mummoni mukana evakkomatkat Iisalmeen ja Kärsämäkeen, kertoi Veli Jeskanen.



Laatikon tarina puhutteli Anne Kilposta ja hän mainitsikin sen itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksen saarnassaan. Laatikko on katsojilta piilossa Marian helmojen alla.

”Jos laatikko voisi kertoa, se kertoisi teille yhden evakon tarinan. Evakkolaatikko palvelee seimessä myös itse pakomatkan tehneen Jumalan äidin istuimena. Näin evakkomatka, pako ja pyhä kohtaavat” Anne Kilponen puhui saarnassaan.



Kirkon ovet ovat avoinna joulu- ja tapaninpäivänä klo 14 – 17. Kirkkoon voi tulla hiljentymään ja katsomaan seimeä. Seurakunnan työntekijä on tuolloin paikalla.