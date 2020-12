Koronavirustilanne Siun soten alueella on edelleen huolestuttava

Koronavirusepidemia Siun soten alueella on edelleen kiihtymisvaiheessa, eikä tartuntojen määrä ole merkittävästi vähentynyt viime viikkojen aikana. Alueella ovat voimassa yhtenäiset suositukset kasvomaskien käytöstä, yksityistilaisuuksista, matkustamisesta ja harrastustoiminnasta sekä Aluehallintoviraston määräämä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto.

Suurin osa viime viikkojen tartunnoista on todettu työikäisillä henkilöillä ja enimmäkseen tartuntatilanteet ovat liittyneet ihmisten pienimuotoisiin kohtaamisiin työpaikoilla, perhepiirissä sekä ystävien ja sukulaisten kesken. Laajoja altistumisia ei näin ollen ole juurikaan syntynyt, mutta uusia, toisistaan erillisiä tartuntoja varmistuu edelleen päivittäin eri puolilla maakuntaa.



Siun soten alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä on katsonut, että sen alueella voimassa olevia suosituksia on syytä jatkaa joulun yli 10. tammikuuta saakka.

– Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, ja keväällä moni löysi uusia tapoja pitää yhteyttä läheisiinsä sekä liikkua ja harrastaa turvallisesti. Koronavirusrokotukset päästäneen aloittamaan ensi vuonna ja nyt pitäisi vielä jaksaa, jotta pääsisimme niskan päälle viruksesta, vetoaa työryhmän puheenjohtajana toimiva toimialajohtaja Sirpa Kaipiainen.

Alueellinen tilannekuvatyöryhmä, johon kuuluu niin alueen elinkeinoelämän kuin viranomaistenkin edustajia, toivoo että jokainen pohjoiskarjalainen ottaisi omassa toiminnassaan koronaviruksen leviämisen riskin huomioon.

– Tartunnat leviävät nyt yksityisissä tilanteissa ja tilaisuuksissa, jolloin niihin on aika vaikea yleisillä rajoituksilla tai kielloilla vaikuttaa. Samalla kasvaa huoli siitä, että joulun pyhinä tartunnat lähtevät taas leviämään, kun kohdataan enemmän läheisiä ja sukulaisia, kertoo Kaipiainen.

Huoli on valtakunnallinen, ja esimerkiksi THL suosittelee joulun viettoa pienessä piirissä ja vain lähipiirin kesken. Valtakunnallisten ja Siun soten arvioiden mukaan tammikuun epidemiatilanteesta voi tulla hyvin vaikea, jos tartunnat pääsevät vuoden vaihteessa leviämään.

Pohjois-Karjalan maakunnassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset ovat:

– Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

– Suositellaan alueellisesti yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.

– Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

– Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä.

– Suositellaan korkeakoulujen väliaikaista etäopetusta jatkettavan huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

– Etätyösuositus aina kun mahdollista.

– Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.