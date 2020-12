Ilomantsin koronatilanteessa ei muutosta

Ilomantsin koronatapausten määrä nousi viime viikolla viiteen, jonka myötä Ilomantsinkin luvut nousivat THL:n tilastoihin koronakartalle. Viime viikon tilanne on Ilomantsin osalta ennallaan, eikä koronatapauksia ole tilastoitu lisää. Hoitokoti Attendossa ilmennyt yksi henkilökunnan tartuntatapaus näyttäisi sekin jäävän yhteen, sillä uusia positiivisia tuloksia ei henkilökunnasta tai asukkaista otetuista näytteistä ole ilmennyt.

Pohjois-Karjalan koronan ilmaantuvuusluku on laskenut viime viikon 47:stä 40,9:ään, mutta maakunta on edelleen koronataudin kiihtymisvaiheessa. Koko maakunnassa ovat voimassa kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset: muun muassa suositukset kasvomaskien käytöstä, matkustamisesta ja harrastustoiminnasta sekä Aluehallintoviraston määräämä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto.

Maakunnasta on nyt koronakartalla kaikkiaan kymmenen kuntaa, vain Polvijärveltä ja Rääkkylästä ei ole tapauksia tilastoitu.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY