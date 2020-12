Valmiustoimikunta korostaa ohjeiden ja rajoitusten noudattamista

Itä-Suomen alueella koronavirustilanne vaihtelee sairaanhoitopiireittäin ja jopa kunnittain. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen epidemian perustasolla. Sen sijaan ympäröivissä sairaanhoitopiireissä epidemiatilanne on viimeisen viikon aikana selvästi vaikeutunut ja esimerkiksi Siun soten alueella ollaan kiihtymisvaiheessa. Tuleva joulun aika väistämättä lisää matkustelua ja riski epidemian leviämiselle kasvaa.

THL:n antamat kiihtymisvaiheen maskisuositukset kannattaakin ottaa käyttöön jo ennakkoon, muistuttaa toimikunta. Rajoitukset ja turvaohjeet toimivat ja vaikuttavat vain, jos kaikki noudattavat niitä. Hyvällä tasollakaan olevalla alueella ei pidä sortua huolettomaan käyttäytymiseen. Valmiustoimikunta kannustaakin kaikkia viettämään joulua vastuullisesti ja turvallisesti. Esimerkiksi matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleville alueille tulisi nyt harkita, samoin vierailuja näiltä alueilta. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseen tartunnalta.

Valmiustoimikunta kävi viimeisimmässä kokouksessaan myös läpi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja yritysten koronarahoitusta pandemiatilanteessa.

Koronaepidemian alettua osalla yrityksistä tilanne heikkeni nopeasti, osalla vaikutukset ovat olleet maltillisempia. Teollisuuteen kriisin vaikutukset ovat olleet lievempiä, eniten ovat kärsineet palvelu-, matkailu- ja tapahtuma-alat, kokous- ja juhlaravintolat sekä liikennesektori.

Matkustusrajoituksista kärsivät muutkin toimialat kuin matkailu. Lisäksi erityisesti pienyrittäjät kokevat paikoin ongelmia. Yritysten haasteet ovat heijastuneet alueiden työllisyysnäkymiin etenkin lomautus- ja irtisanomisuhkina ja paikoin työllisyydessä on tapahtunut notkahdusta.

Koronatuista on saatu apua selviämiseen, mutta tilanteen jatkuessa huolet kasvavat. On tärkeää taata elinkelpoisille yrityksille rahoituksen saatavuus, jotta ne selviävät koronavirustilanteen yli. Nyt täytyykin osata tehdä viisaita ja kauaskantoisia ratkaisuja jatkoa ajatellen, totesi valmiustoimikunta keskustelussaan.