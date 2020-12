Attendo Ilon henkilökunnassa koronatapaus

Hoivakoti Attendo Ilossa on varmistunut yksi koronatapaus. Palvelukodin johtaja Marja-Liisa Mielonen kertoo, että kyseessä on yksi hoitohenkilökunnan jäsen. Muutamia hoitohenkilökunnan jäseniä on myös karanteenissa, joten hoitokodissa podetaan tilanteessa myös henkilökuntapulaa.

– Siun soten määräämät varotoimenpiteet ovat kaikki käytössä emmekä esimerkiksi ota tällä hetkellä vieraita vastaan, kertoo Mielonen.



Hoivakodissa on 23 asukasta, kaikki ovat ikäihmisiä.

– Teemme jatkuvasti koronatestauksia, eikä muita positiivisia tapauksia vielä ole ollut.





Pohjois-Karjala ja Heinävesi siirtyivät viime viikolla koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Siun soten alueella ovat voimassa yhtenäiset suositukset kasvomaskien käytöstä, matkustamisesta ja harrastustoiminnasta sekä Aluehallintoviraston määräämä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto.

– Suosituksilla ja rajoituksilla on ollut merkitystä. Isompia joukkoaltistumistilanteita ei ole enää tullut tietoon eli ihmiset ovat selkeästi muuttaneet käyttäytymistään. Jäljitystyössä on huomattu, että kasvomaskit ovat tulleet käyttöön niin töihin kuin vapaa-ajalle ja myös sen ansiosta altistumisia on vähemmän, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.



– Huolestuttavaa puolestaan on se, että iäkkäiden ihmisten osuus tartunnan saaneista on kasvussa ja toisistaan erillisiä tartuntoja tulee edelleen esille joka puolelta maakuntaa, hän jatkaa.

