Tammikuussa moottorit jylläävät Ilomantsissa

Yksi suomalaisen autourheilun legendaarisimmista ”tuotteista”, F-ryhmäläisten oma rallisarja F-Cup, tekee paluun tulevalla sarjakaudella 2021. Viiden osakilpailun sarjaa halutaan kehittää yhdessä kilpailijoiden ja järjestäjien kanssa, ja tavoitella vieläkin laajempaa yleisöä sarjan pariin.

Sarjan viidestä osakilpailusta kaksi ajetaan talvella ja kolme kesällä. Osakilpailu käynnistyy tammikuun lopussa Ilomantsi Rallilla ja toiset talvikisat ajetaan Hankasalmella. Sarjan kesäkisat ajetaan Mäntsälässä, Laitilassa ja Orimattilassa.



F-Cup on suomalaiselle autourheiluväelle tuttu sarja jo vuodesta 1991 lähtien, jolloin Arctic Promotion Oy perusti tämän alun perin pelkästään F-ryhmän autoille suunnatun sarjan. Sarja on nauttinut alkuvuosistaan lähtien suurta suosiota niin kilpailijoiden kuin yleisönkin keskuudessa – onhan pitkässä sivuluisussa vauhdikkaasti etenevä takavetoinen ralliauto niin syvällä lajin dna:ssa kuin vain mahdollista!

Sarjaa ajettiin muutaman vuoden ajan F-rallisarjan nimellä, mutta nyt AKK Sports Oy ja sarjan tavaramerkkioikeudet yhä omistava Arctic Promotion Oy ovat päässeet sopimukseen perinteisen nimen käytöstä.





AKK Sports Oy:llä on vuosien kokemus erilaisten autourheilusarjojen parista, muun muassa Ralli SM -sarjan tiimoilta. F-ryhmäläisetkin ovat tuttuja vuodesta 2004 lähtien MM-rallin oheistapahtumana ajetusta Vetomies-kilpailusta sekä SM-sarjan mukana ajettavasta Suomi Cupista, joten tuntemattomaan ei olla hyppäämässä F-Cupinkaan myötä. Sarjakaudelle 2021 ei haluta lähteä tekemään mitään suuria muutoksia sarjan sääntöihin tai rakenteeseen, vaan tavoitteena on tulevan kauden aikana tehdä linjauksia pidemmälle.

– Kävimme sarjan kilpailijoiden kanssa tiivistä keskustelua ensi vuoden sääntöjä hiottaessa. Näissä keskusteluissa tuli vahvasti esiin se, että sarjassa ei ole mitään suurta valuvikaa, vaan pienellä hoonauksella päästään hyvään alkuun kohti suurempaa tulevaisuutta. Saimme jo nyt paljon hyviä ideoita kehitystyöhön, jota päästään kunnolla pistämään vauhtiin vuoden vaihteen jälkeen yhdessä AKK:n lajiryhmien kanssa kohti vuotta 2022, linjaa sarjavastaava Kai Tarkiainen AKK Sports Oy:stä.

