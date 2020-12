Ilomantsikin koronakartalle

Pohjois-Karjalassa kiihtymisvaiheessa oleva koronatilanne näkyy nyt Ilomantsissakin, sillä torstaina Ilomantsin koronatapaukset nousivat viiteen, eli Ilomantsinkin tilanne on nyt THL:n koronalistalla. Listalla ovat ne Suomen kunnat ja kaupungit, joissa on koronatapauksia viisi tai enemmän. Listalla laskenta on alkanut keväällä, joten Ilomantsinkin tapaukset ovat todennäköisesti kertyneet pitkän ajan sisällä.

Maakunnasta listalla on jo 7 kuntaa tai kaupunkia eli reilu puolet 12:sta. Eniten tapauksia on ollut Joensuussa, 167. Toiseksi eniten tapauksia on ollut Lieksassa, 51, kun kolmantena listalla on olevassa Liperissä tapauksia ollut selvästi vähemmän, 10. Muissa kunnissa tapauksia on ollut alle 10: Kitee 9, Kontiolahti 7, Juuka 6 ja Ilomantsi 5.

Pohjois-Karjalan koronan ilmantuvuusluku on nyt 47, luvulla ilmaistaan kuinka monta koronatapausta alueella on ilmaantunut 100000 asukasta kohti. Naapurimaakunnissa luku on Kainuussa 26,4, Pohjois-Savossa 15 ja Etelä-Karjalassa 38,5.