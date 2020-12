Käsityökilpailun kymmenen parasta valittu

Pogostan Sanomien käsityökilpailu on edennyt siihen pisteeseen, että 38 lähetetystä termospullon suojuksesta on valittu 10 loppukilpailuun. Ne ovat nyt äänestettävissä sekä verkossa että postitse: verkkolomake on ohessa, postikortin voi lähettää osoitteeseen Pogostan Sanomat, Kauppatie 29, 82900 Ilomantsi. Korttiin numero työstä, jota äänestää ja omat tiedot.

Äänestysaikaa on 23.12. saakka.



Toimitiloissa kokoontunut käsityökilpailumme raati, Taitokeskuksen neuvoja Suvi Kauppinen, Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattunen ja lehden henkilökunta olivat vaikean paikan edessä. Kilpailuun lähetettiin niin hienoja tuotteita, että kymmenen loppukilpailuun pääsevän valinta ei ollut helppoa.

Härkää sarvista kiinni ottamalla tehtävä kuitenkin hoidettiin. Valintakriteereinä olivat sekä käytännöllisyys että idearikkaus ja taidokkuus. Kisatuotehan on aivan uusi, ja siksi tekijät joutuivat suunnittelemaan sen materiaalivalinnoista tekniseen toteutukseen. Ilahduttavinta olikin se, että töissä oli käytetty niin monia tekniikoita: ompelua, neulontaa, huovutusta, virkkausta, askartelua, punontaa ja makrameetakin.





Valintakriteereissä ykköseksi nousivat suojuksen pohjallisuus ja helppokäyttöisyys mutta tärkeää oli myös tuotteen värimaailma: värikkäät erottuvat hämärässäkin maastossa. Tärkeää sekin, että suojus on riittävän paksu: kankaisissa piti olla riittävästi vuorikerroksia. Kirjoneuleiden etuna on se, että siinä suojukseen tulee lankajuoksujen ansiosta kaksinkertaisuutta.

Monissa töissä oli käytetty nerokkaita pohjaratkaisuja: ommeltu jopa erillisiä tukevia pohjia tai virkattu neulottuihin suojiin pohjia.

Kilpailuun tulleet termospullonsuojat menevät kaikki käyttöön, sillä ne lähtevät Timo Hattusen mukana jaettaviksi alueemme metsästysseuroille. Ne menevät palkinnoiksi ja lahjoiksi. Kaikki kilpailuun osallistuneet työt on koottu näyteikkunanäyttelyksi entisen Siwan eli Osuuspankin kiinteistön Kalevalantien puoleiseen ikkunaan. Näyttelyä voi käydä ihailemassa vuoden loppuun saakka.



Kolmelle finaalin voittajalle on varattu retkeilyaiheisia palkintoja. Kaikkien kilpailutyön tehneiden kesken arvomme uuden Koitere -kirjan. Kilpailuäänestykseen osallistuneiden kesken arvomme kolme palkintoa: Pogostan Sanomien vuosikerran sekä kaksi lehden tuotepakettia.

