Kiihtelysvaaraan haetaan uuden kirkon arkkitehtia

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijaa haetaan nyt kilpailutuksen avulla. Kilpailutuksessa käytetään kaksivaiheista rajoitettua menettelyä. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään kirkon suunnittelusta kiinnostuneita arkkitehteja ilmoittautumaan mukaan kilpailutukseen. Toisessa vaiheessa Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta valitsee ilmoittautuneista seitsemän parasta kilpailutuksen kriteerit täyttävää osallistujaa. Valituilta osallistujilta pyydetään hintatarjoukset kirkon suunnittelusta. Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe päättyy loppiaisen alla. Lopullinen tieto kirkon suunnittelijasta selviää maaliskuun aikana.

Kilpailutusasiakirjat on laatinut Kiihtelysvaaran kirkkohankkeen rakennustoimikunta yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuspaikka, joten kilpailutuksen osallistujille on tarkat kriteerit. Kriteereissä arvioidaan muun muassa kokemusta kirkollisten rakennusten suunnittelusta, puurakentamisesta sekä monitoimitilojen rakentamisesta.

Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta halutaan luoda yhteisön keskus, joka on samalla sekä pyhä että kodikas. Tavoitteena on, että rakennettava kirkko parantaa kaiken ikäisten osallisuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa. ”Saman katon alle” -ajatuksen mukaisesti kirkko tulee olemaan muunneltavissa moneen eri tarkoitukseen. Uuden kirkon myötä nykyiset seurakuntatalon toiminnot siirtyvät kirkkoon.