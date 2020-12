Kunta harkitsee hakevansa Vunukan remonttirahoja oikeusteitse

Ilomantsin kuntaympäristölautakunta käsittelee ensi viikon tiistain kokouksessaan päiväkoti Vunukan korjaustoimista aiheutuneiden kustannusten peräämistä oikeusteitse. Listalla on kanteen nostaminen päiväkodin rakentanutta YIT Oyj:tä vastaan.

Päiväkoti valmistui ja luovutettiin Ilomantsin kunnalle kesäkuussa 2011. Sittemmin yläpohjassa havaittiin puutteita, joiden korjaamista vaadittiin rakennusyhtiöltä, tai muuten kunta tekee remontin ja laskuttaa rakennusyhtiöltä sekä remontti- että selvittelykulut.

Ilomantsin kunta teki remontin vuosien 2018 – 2019 aikana. Silloinen rakennusyhtiö Lemminkäinen on muuttunut YIT Oyj:ksi, johon Ilomantsin kunta on ollut asiassa useita kertoja yhteydessä ja esittänyt vaatimuksia virheellisestä urakkasuorituksesta aiheutuneiden remonttikulujen korvaamiseksi. Rakennusliike on kiistänyt kunnan vaatimukset.

Lautakunta esittää kanteen nostamista Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa YIT Oyj:tä vastaan. Kanteessa rakennusliikkeeltä vaadittaisiin työ- ja materiaalikustannusten, selvittelykulujen ja lakimieskulujen korvaamista.