Pogostan Antti Rauno Suhoselle

Pogostan Sanomat on luovuttanut tämän vuoden Antti-patsaan tuupovaaralaiselle sotakamreeri Rauno Suhoselle. Antti-patsas annetaan vuosittain henkilölle, joka on näkyvästi edistänyt paikallislehden ja paikalliskulttuurin asiaa. Patsas on nimetty ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden julkaisijan Antti Lizeliuksen mukaan.

Valintaperustelujen mukaan Rauno Suhosen omalla asiantuntemuksellaan ja innostavuudellaan nostanut sotahistorian suosiota alueella. Sotahistoria ei kuitenkaan ole ainoa Suhosen vahvuusalue, vaan jatkoa kotiseuturakkaudelle, kotiseudun ja oman suvun historian tutkimukselle.

– Perinne-esineiden tallentamisen aloitin jo ennen kansakoulu-

ikää. Kiertelin Koveron taloissa kyselemässä, olisiko vanhoja esineitä. Nyt kokoelmassa on useita tuhansia esineitä, jotka kertovat Koveron historiasta.

Koverossa sijaitsevaa Lankilan taloa Suhonen kertoo vaalineensa erillisenä yksikkönä, jossa talon esineet kertovat sen historiaa. Talon tarinat on kirjattu kansien väliin ja niistä on kerrottu myös paikallislehdessä. Suhonen on kirjoittanut ja julkaissut useita Koveron paikallishistoriaa käsitteleviä kirjoja.



Sotahistorian merkityksen Ilomantsin matkailulle Suhonen uskoo pysyvän ja vahvistuvan tulevaisuudessa.

– Se on yksi alueen matkailun vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä, jolla on myös taloudellista merkitystä. Alue on ainutlaatuinen. Toista samanlaista ei Suomessa ole.

Vuonna 2015 Tasavallan presidentti myönsi Rauno Suhoselle sotakamreerin arvonimen. Kyseessä on yksi Suomen vanhimmista arvonimistä ja se on myönnetty alle 60 henkilölle. Ilomantsissa sen on saanut ilomantsilainen Viljo Vestman.

ANTTI-PATSAS: Saajat

Pogostan Sanomien Antti-patsaan ovat saaneet Heikki Klemola, Hilkka Kuusela, Toivo K. Ronkainen, Arvo Koivistoinen, Ensio Hämäläinen, Asa Hänninen, Reino Kuivalainen, Jorma Korhonen, Hilkka Jeskanen, Pasi Kuusisto, Martta Kuikka, Seppo Pennanen, Ulla Hakamies, Jorma Aho, Erkki A. Sivonen (vuonna 1995), Reino Raappana, Ilomantsin kansalaisopisto 2010, Jorma Ikonen 2011, Teuvo Kuivalainen 2013, U. Pekka Kinnunen 2014, Hannu Lappalainen 2015, Ilomantsin Museosäätiö 2016, Satu Parviainen 2017, Lauri Jänis 2018, Pertti Jaakonhaho 2019, Rauno Suhonen 2020.

Antti Lizelius oli 1700-luvulla elänyt pappi ja kirjallisuusmies, joka vaikutti myös suomen kirjakielen kehitykseen. Hän oli ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien, julkaisija lehden ilmestyessä vuosina 1775–1776 sekä kahden raamatunpainoksen kielentarkastaja.