Juha Aronen valitsi Ilomantsin

Ilomantsin evankelisluterilainen seurakunta saa uudeksi kirkkoherraksi Juha Arosen. Aronen oli valittu kirkkoherran virkaan myös Ypäjälle, mutta hän on ilmoittanut Ilomantsin seurakunnalle ottavansa Ilomantsin tehtävän vastaan. Kirkkoherra Seppo Kuosmasen viimeinen työpäivä Ilomantsin virassa on 30. huhtikuuta ensi vuonna.

Varosen valinta kirkkoherraksi oli kirkkovaltuustossa yksimielinen ja tuomiokapitulin mukaan Arosella on erinomaiset edellytykset Ilomantsin virkaan.



