Maakunnan paikallislehdet palkitsivat Makuvankkurin Antti-patsaalla

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho on tänä vuonna antanut vuosittaisen tunnustuksensa eli maakunta-Antin polvijärveläiselle Teemu Virrantalolle. Virrantalon tunnetaan lähiruokamyymäläauto Makuvankkurista ja lähiruokaverkkokaupasta.

– Näemme sinun toiminnassasi paljon yhtymäkohtia paikallislehtien toimintaan. Sinullekin paikallisuus on itsestäänselvyys. Uskot paikalliseen tekemiseen. Välittämällä lähiseudun tuotteita kuluttajille olet vahvistamassa paikallisyhteisöjä ja paikallistaloutta. Omilla teoillasi olet myös osa ruuasta käytävää keskustelua, sanoi paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelainen luovuttaessaan palkintoa Virrantalolle Antin päivänä Juuassa.

Makuvankkurilla on myynnissä noin 40 pientuottajan tuotteita eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Uutena ideana on viedä lähiruokaa Kolin alueen mökkimatkailijolle.

Virrantalo uskoo, että kysyntää lähiruokapalvelulle on erityisesti joulun aikaan, kun eteläsuomalaisia tulee viettämään joulua Kolin maisemiin. Ennalta tilatut paketit toimitetaan mökkien oville.

– Yhteistyötahona toiminnan käynnistämisessä on Visit Karelia, Virrantalo kertoo.

Antti-patsas annetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on näkyvästi edistänyt paikallislehden ja paikalliskulttuurin asiaa.

