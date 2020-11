Paikallislehtien Antti-patsas presidentti Sauli Niinistölle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut Suomen paikallislehtien myöntämän vuoden 2020 Antti-patsaan tunnustukseksi paikallislehdistön ja sen tekemän työn huomioimisesta.

Presidentti Niinistö on vuoden aikana ottanut useaan otteeseen kantaa julkisuudessa käytävään keskusteluun ja kantanut huolta sen laadusta. Poikkeuksellisessa tilanteessa perinteisen median merkitys on korostunut paikkansapitävän informaation levittämisessä.

Valtakunnallisten medioiden jatkuvan huomion kohteena oleva Sauli Niinistö on huomioinut erikseen myös pienemmät mediat. Hän on muistuttanut paikallislehdistön merkityksestä ja esittänyt huolensa suuren digitaalisen murroksen ja viimeisimpänä koronan aiheuttamasta uhasta lehtiyhtiöiden talouteen ja sen kautta uhasta riippumattomuudelle.

Toiminnan luotettavuus, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä niin tasavallan presidentin kuin paikallislehtien toiminnalle.

Uutismedian liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antin päivänä tunnustuksena yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja.

Valtakunnallisen Antti-patsaan lisäksi paikallislehdet ja paikallislehtien ryhmät jakavat alueillaan maakunnallisia ja paikallisia Antti-patsaita paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä.