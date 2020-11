Tiina Turunen on Vuoden Nuorisoseuralainen

Nuorisoseurat Pohjois-Karjala on palkinnut Kivilahden Nuoriseuran puheenjohtajan Tiina Turusen vuoden 2020 nuorisoseuralaisena. Paluumuutettuaan Kivilahteen pari vuotta sitten nuorisoseuran vetovastuu lankesi hänelle luontevasti, sillä nuorisoseuralla on ollut suuri merkitys jo hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY

Turunenpalkittiin siitä työstä, mitä hän on tehnyt seuran aktivoimiseksi ja samalla koko kyläyhteisön hyväksi. Hän johtaa seuran toimintaa yhteistyön ajatuksella ja pitää tärkeänä, että nuorisoseuran talo on ja pysyy luontevana kyläläisten kohtaamispaikkana. Viime kesänä aloitetut lauantailounaat saivatkin erittäin hyvän vastaanoton ja kokosivat yhteen niin kyläläiset kuin kesäasukkaatkin. Toimintaa on tarkoitus jatkaa kunhan korona antaa myöten.

Nuorisoseurat Pohjois-Karjala valitsee vuosittain vuoden nuorisoseuran, vuoden nuorisoseuralaisen sekä vuoden ohjaajan maakunnan toimijoista. Valinnoilla halutaan tuoda esille paikallisissa nuorisoseuroissa tehtävää toimintaa eri puolilla maakuntaa, nostaa esiin onnistumisia ja kiittää vapaaehtoistoimijoita.