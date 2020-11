Arjen sankareita vaaroilta

Joensuu-päivän kunniaksi kaupunki julkisti viisi vapaaehtoistyötä tekevää Arjen sankaria kaupunkilaisten tekemien ehdotusten pohjalta. Palkittavat olivat kantakaupungista ja kultakin maaseutualueelta. Palkittujen todettiin antavan aikaansa muille ja tekevän pyyteetöntä työtä toisten hyväksi.

Kiihtelysvaarasta palkittua Kimmo Saloa luonnehdittiin palkitsemisperusteissa väsymättömäksi ja määrätietoiseksi vapaaehtoistoimijaksi.

– Hän on ollut apuna covid-19-pandemian aikana osana kylän pelastusryhmää, antanut arjen apua sitä tarvitseville. Salo on tehnyt pyyteetöntä työtä Heinävaaran kyläyhdistys Liiterin kautta, todettiin perusteluissa.

– Edustan vapaaehtoistyöntekijöiden suurta joukkoa. Palkinto on osoitettu kaikille nimettömille ja kasvottomille vapaaehtoistyöntekijöille, Salo summaa ajatuksiaan.





Tuupovaarasta Arjen sankariksi valittiin Lahja Ruottinen.

– Hän tekee kaiken suurella sydämellä ja auttaa aina kun pyydetään. Ruottinen on aina kohdatessa hymyilevä ja ystävällinen, ja hän on ollut etenkin korona-aikana alueella hyvin tärkeä ihminen, luonnehdittiin palkittua perusteluissa.

Ruottisen panos arjen sankarina on näkynyt muun muassa palvelukeskus Hopearinteen ja Tuupovaara-Seuran toiminnassa. Hän tunnustaa olevansa palkinnosta valtavan iloinen.

– Sanat ”arjen sankari” tuntuvat hyvältä. Otan mielelläni vastaan niin kauniin arvonimen.



Arjen sankarit -palkintojen lisäksi kaupunki jakoi yrittäjä-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilijapalkinnot sekä kuusi Luotsi-palkintoa inspiroiville työllistymistarinoille.

Yhden Luotsi-palkinnoista sai Tuupovaara-Seura, jonka antamaa esimerkkiä osallistavasta toiminnasta yhteisöllisyyden edistäjänä kaupungin reuna-alueilla kiiteltiin. Perusteluissa todettiin, että työnhakijat, joilla ei ollut mahdollista liikkua työn perästä, pystyivät saamaan tärkeän työjakson itselleen, josta hyötyi samalla koko kyläyhteisö.

– Kun voimat kootaan yhteen, eikä puurreta yksin, niin aikaan saa paljonkin, korosti työllistämishankkeessa seuraa edustanut Aino Kakkonen yhteistyön merkitystä.

