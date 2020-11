Pikinokka vierailulla Runokylässä

Ilomantsin Parppeinvaaran runokylän talvinäyttelyssä pääsee tutustumaan suomenpystykorvan elämään Pikinokka monessa mukana -näyttelyssä.

Aiemmin näyttely on kiertänyt pari vuotta ympäri Suomea ja täällä sitä täydentää erilaiset koiranpitoon liittyvät tarvikkeet, joita näyttelyyn on luovuttanut ilomantsilainen Anne-Mari Tiainen.



Suomen Pystykorvajärjestön tuottaman näyttelyn pienimuotoisissa avajaisissa ma museonjohtaja Tanja Rovio-Murto totesi, että kun Anne-Mari Tiainen ehdotti suomenpystykorva -näyttelyä, sen pystyttämistä ei tarvinnut miettiä.

– Enpä tiedä parempaa aihetta näyttelylle ja parempaa paikkaa kuin Runopirtti.





Avajaisissa itseoikeutettuna vieraana oli näyttelyn suojelija, Haukku-ottelun 2020 voittaja Tuiskunevan Tispe, joka saapui paikalle Lieksasta isäntänsä Petteri Lehtosen kanssa.

–2002 hankin ensimmäisen pystykorvan Rantakallion kennelistä. Se oli Rantakallion Tuisku. Sen pentu on Tuiskunevan Rimma, joka on nyt kaksitoistavuotias ja Tispe on nyt kuusivuotias, Lehtonen kertoo.



Tärkeimpänä harrastuksena hänellä on metsästys ja toisena tulee kilpailutoiminta.

– Pääasiassa metsällä käyn Lapissa. Siellä on hyviä vanhoja metsiä ja toisena syynä on näiden seutujen suuri susikanta.

Näyttely on avoinna päivittäin muutaman tunnin ajan iltapäivällä 4. joulukuuta saakka, ja 9.12. lähtien keskiviikkoisin lähelle joulua.