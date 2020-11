Juha Aronen valittiin Ilomantsin kirkkoherraksi

Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut Ilomansin uudeksi kirkkoherraksi Juha Arosen. Valinta oli yksimielinen ja myös kirkkoneuvoston esitys.

Torstai-iltana olleessa valtuuston kokouksessa käytettiin useita Arosen valintaa kannustavia puheenvuoroja, pääpaino valinnassa oli hänen kokemuksessaan. Arosella on työkokemusta papin viran hoidosta reilu 21 vuotta ja kirkkoherran viran hoidosta noin 16 vuotta. Lisäksi Aronen on toiminut kirkkoherran sijaisena oman viran hoidon ohella.

Tällä hetkellä Aronen toimii Kiteen seurakunnan vt. kirkkoherrana, pesti kestää tämän kuun loppuun. Hänet on valittu jo kirkkoherran virkaan Ypäjälle, ja Ilomantsissa käytetyissä puheenvuoroissa toivottiin vaakakupin kääntyvän Ilomantsin eduksi. Moni valtuutettu korosti saaneensa myös seurakuntalaisilta Arosen valintaan kannustavia viestejä.

Ilomantsin kirkkoherran virka tuli haettavaksi, kun kirkkoherra Seppo Kuosmanen luopui tehtävästä.