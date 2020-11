Joonas Potkonen palkittiin monipuolisesta ympäristötyöstään

Ilomantsilainen kone- ja maatalousyrittäjä Joonas Potkonen on yksi Pohjois-Karjalan ely-keskuksen tämän vuoden ympäristöpalkinnon saajista. Potkonen palkittiin muun muassa maaseutumaiseman säilyttäjänä, hänen viljelyyn ottamansa pellot on usein olleet hylkiöpeltoja, ja niiden saattaminen viljelykuntoon on ollut ison työn takana. Umpeen kasvaneen peltomaiseman pelastamisesta on tullut hänelle sydämenasia, ja samalla hän on tehnyt työtä ilomantsilaisen perinnemaiseman ja kylämaiseman hyväksi.



Potkosen ansiosta Parppeinvaaran pellot ovat taas viljelykäytössä ja silmänilona Ilomantsin tulotien varrella. Silmäniloa ohikulkijoille Potkonen kasvatti myös Markunvaarassa, jossa hänen auringonkukkapeltonsa on ihastuttanut tänä kesänä.

Palkitsemisessa on otettu huomioon myös Joonas Potkosen rooli valtakunnallisena vaikuttajana.

Videoblogillaan ja sosiaalisen median kanavilla Potkonen on tuonut valtakunnalliseen tietoisuuteen maanviljelijän arkea itärajalla, Karjalan kivikkoisille pelloilla.



Pohjois-Karjalan ely-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön ja/tai yhteisön ja/tai yrityksen sekä biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Palkinto tuli nyt toistamiseen Ilomantsiin, sillä viime vuonna palkinto myönnettiin Ilomantsin Matkailuyhdistykselle tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta luonto- ja kulttuurimatkailun kohteiden sekä toimijoiden yhteistyön kehittämisessä.