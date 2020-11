Joensuu-päivän bussikuljetukset on peruttu

Joensuun perustamispäivää vietetään ylihuomenna perjantaina, mutta aiemmin tiedotettuun ohjelmaan on tullut muutoksia. Maaseutualueeden bussikuljetukset on peruttu ja myös museoiden aukioloaikaa on supistettu ja osa ohjelmasta on peruttu.



Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmän 25.11. tekemien linjausten mukaisesti Joensuu-päivän palkintojenjako edelleen järjestetään Kauppatorilla perjantai-iltana. Pohjois-Karjalan museon aiemmin tiedotettu keskustelu nuoruusmuistoista sekä kantelekoulu on peruttu. Myös Kansalaisopiston kokoonpanojen striimikonsertit on peruttu.





Kaupunginorkesterin kokoonpanot esiintyvät Taidemuseolla suunnitellusti.



Alkuillasta luovutetaan tämän vuoden yrittäjä-, kulttuuri-, nuoriso-, urheilija-, arjen sankarit- sekä Luotsi-palkinnot. Palkitsemisseremonia järjestetään torilavalla ja lavan edustalla on istuimet.