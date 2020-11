Jouni Heiskaselle kunniakirjan ruotsinkieliseltä yhdistykseltä

Kaksi vuotta sitten Kiihtelysvaaran kirkkopalossa urheutta osoittanut kiinteistömestari Jouni Heiskanen nimettiin maanantaina hautausmaan ystäväksi. Nimitystä koskevan kunniakirjan luovutti Jouni Heiskaselle Minnesvårdarna rf:n puheenjohtaja Carl-Johan Hindsberg.



Minnesvårdarna rf on vuonna 1992 perustettu helsinkiläinen yhdistys, jossa on kuusi jäsenjärjestöä. Puheenjohtaja Hindsbergin mukaan yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää hautakulttuuria. Yhdistys toimii muun muassa kunnostamalla hauta- ja historiallisia muistomerkkejä.







– Suomeksi yhdistyksen nimi on Hautausmaakulttuurin ystävät. Eri puolille maata tehdyillä retkillä perehdymme hautausmaihin ja edistämme historian tuntemusta. Vuonna 2003 julkaisimme kirjan ”Maan poveen – Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat”.



– Kiihtelysvaaran kirkkopalo kaksi vuotta sitten oli kova isku paikkakunnalle ja palo sai suurta julkisuutta medioissa. Kiinteistömestari Jouni Heiskanen pelasti rohkeudellaan arvokkaita esineitä ja nyt haluamme muistaa Jouni Heiskasta kunniakirjalla, Hindsberg totesi.