Minkki halutaan pois Suomen luonnosta

Minkki ja supi ovat lakimuutoksen myötä muuttuneet metsästettävistä pienpedoista haitallisiksi vieraslajeiksi. Riistapäällikkö Juha Kuittinen Riistakeskuksesta pitää minkin ja supin poistamista Suomen luonnosta tärkeänä mutta haasteellisena tehtävänä.

– Molemmat ovat haasteellisia pyydettäviä, supi on talvella unillaan ja minkki puolestaan liikkuu talvella huonommin. Minkin kohdalla pyynti olisi tärkeää keväällä, että sukukypsät yksilöt saataisiin pois, sanoo Kuittinen.

Kannan kokonaan poistaminen luonnosta vaati Kuittisen mukaan jatkuvaa ja alueellisesti kattavaa pyyntiä. Nykylain mukaan siihen ei tarvita metsästyslupaa, vain maankäyttäjän tai metsästysalueen haltijan lupa.

Ilomantsissa juuri minkin pyyntiin otettiin vauhtia hiljattain järjestelyllä kurssilla. Ilomantsin kansalaisopiston ja Ahvenjärven erän järjestämällä kurssilla syntyi kaikkiaan toistakymmentä minkinloukkua ja saatiin samalla tietopaketti pienpetojen pyynnistä.

– Pienpetojenkin pyynnissä on otettava eläinsuojelukysymykset huomioon. Siksi loukun on oltava heti tappava mutta kuitenkin sellainen, ettei siihen esimerkiksi koira vahingossakaan pääse, korosti opettajan ollut Jussi Pirinen.

Etenkin minkki on riesa muun muassa lintukannoille, sillä se saalistaa sekä lintuja että niiden munia.

– Minkkikannalla on paikoin hyvin haitallinen vaikutus pienriista- ja lintukantoihin, sillä se tappaa saalista enemmän kuin tarvitsee ruoakseen, kuvaili Pirinen.

Suomen minkkikanta saanut alkunsa turkistarhauksista, osa on tullut itärajan takaa. Minkki on levinnyt lähes koko maahan.