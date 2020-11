Kiusaamisesta pitää aina kertoa aikuiselle

Jokaisella koululaisella pitää olla oikeus olla koulussa oma itsensä, eikä joutua kiusaamisen kohteeksi.

Ilomantsilainen nuori yrittäjä Jaska Muqolli on käynyt puhumassa koululuokille koulukiusaamisesta. Kuuntelijoina ovat olleet niin ala- kuin yläkoululaisetkin.

– Olen kuullut, että kiusaamista on ollut kouluissa, joten halusin lähteä tähän hommaan, että jos näillä vierailuilla saataisiin yksikin kiusaamistapaus loppumaan. Minulle ehdotettiin, että pitäisin tunteja teams-yhteydellä, mutta siihen en suostunut. Kuuntelijan ihon alle pääsee ainoastaan olemalla oikeasti läsnä, Muqolli taustoitti.

Vierailuja hän on tehnyt neljänsistä luokista yhdeksänsiin luokkiin.

– Mahtava tunti oli alakoulun puolella, kun siellä yksi oppilas rohkeni kertomaan, miten hän on ollut koulukiusattu, Muqolli ihasteli.

Hänellä itsellään on kokemusta koulukiusattuna olemisesta, mutta myös siitä, että hän on itse ollut koulukiusaaja.

Jaska Muqolli on asunut Suomessa vuodesta 1998 lähtien, yrittäjänä Ilomantsissa hän on toiminut 14 vuotta. Kun perhe muutti Kosovosta Suomeen ja Imatralle, Jaska oli pieni koululainen. Hänen kiusaamisensa alkoi välittömästi, kun suomen kieli ei ollut hallussa ja nimikin oli tyttömäinen. Kiusaamista jatkui, eivätkä opettajat siihen puuttuneet.

– Eivät, koska en kertonut kiusaamisesta kenellekään.

Yleisin kiusaamisen muoto on epäsuora kiusaaminen eli toista syrjitään ja jätetään yksin.

– Se ei tunnu todellakaan kivalta, että esimerkiksi ei moikata takaisin. Myös selän takana paskanjauhaminen on hyvinkin yleistä, totesi Muqolli, joka käytti hyvinkin suoraa puhetta.

Tunneilla hän huomasi sen, että epäsuoraa kiusaamista ei koeta edes kiusaamiseksi.

– Sitä ei tunnisteta, ja siksi se kait onkin niin yleistä.

Suora kiusaaminen on fyysistä väkivaltaa, tönimistä ja haukkumista. Somekiusaaminen on helppoa ja se onkin tänä päivänä yleistä.

– Ja se tuntuu pahalta, kun kukaan ei kysy miltä kiusatusta tuntuu.

Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan torstain 19.11. Pogostan Sanomien paperilehdessä.