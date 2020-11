Lumenveiston SM-kisat Ilomantsiin

Vuoden 2021 Lumenveiston suomenmestaruudesta kilpaillaan Ilomantsissa. Helmikuun 19.-21. päivinä järjestettävän tapahtuman teemana on ilo ja siitä juontuu myös Ilomantsin tapahtuman nimi Ilolumi. Tapahtumapaikkana on Megrin Matkailu.

Kilpailun järjestävät Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ja Suomen Latu. Lumenveiston SM-kilpailua koordinoiva Suomen Latu otti yhteyttä ilomantsilaisiin SM-kisan järjestämiseksi.

Lumenveiston SM-kilpailut on pidetty kerran aikaisemmin Ilomantsissa vuonna 2007. Lisäksi pienempimuotoisia lumenveistokisoja on ollut viisi kertaa, viimeksi maaliskuussa 2019.



Viime vuosina lumenveistotapahtuma on järjestetty Maukkulassa Mustikkamäellä, mutta tapahtuman palauttamista kirkonkylälle on myös pohdittu eri yhteyksissä. Kisapaikaksi valikoitu Megrin Matkailu, jossa järjestyvät veistäjien majoitus ja murkinointi ihan veistoalueen vieressä.

MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ladun ja Megrin Matkailun lisäksi Ilomantsin kunta ja joukko paikallisia yhdistyksiä. Tapahtumaa tukemaan haetaan yrityksiä, ja jo nyt mukaan ovat ennättäneet Vaara-Karjalan Osuuspankki, Novactor ja Scanpole. Tapahtuman suojelijoina toimivat Suomen vahvin nainen Salla Romo ja Suomen vahvin mies Mika Törrö.

Kilpailussa on kolme sarjaa: toiminnallinen, taiteellinen ja soolosarja. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2021.