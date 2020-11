Tuupovaaran ryöstö etenee syyteharkintaan

Joensuun poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee elokuun lopulla Tuupovaarassa tehtyä törkeää ryöstöä. Asianomistajalta oli varastettu muun muassa koruja ja häntä oli pahoinpidelty.

Poliisi sai tapahtumasta ilmoituksen 28.8. vähän ennen ilta yhtätoista hätäkeskuksen kautta. Sen mukaan asianomistajalta oli anastettu omaisuutta väkivaltaa käyttäen.

Paikalle menneet poliisipartiot tapasivat asianomistajan yksityisasunnosta. Hän oli kauttaaltaan vereentynyt ja ilmeni, että häntä oli pahoinpidelty nyrkein lyömällä. Pahoinpitely oli tapahtunut kahdessa eri asunnossa ja asianomistajalta oli vaadittu pahoinpitelyn yhteydessä rahaa. Tekoon oli osallistunut kaksi miestä, jotka poliisipartiot ottivat kiinni tapahtumapaikan lähistöltä.



Esitutkinnassa on ilmennyt, että asianomistajalta on teon yhteydessä vaadittu käteistä rahaa. Epäillyt ovat uhanneet asianomistajaa veitsellä ja asianomistajalle on teon yhteydessä aiheutettu viiltohaava. Teon päätteeksi asianomistajalta on anastettu koruja sekä muuta omaisuutta. Lisäksi asianomistajan puhelin oli hävitetty, jottei hän pääsisi hälyttämään itselleen apua tilanteessa. Asianomistaja oli lopulta päässyt pakenemaan tilanteesta ja sivullinen henkilö oli ilmoittanut asiasta hätäkeskukseen.

Suurin osa koruista takavarikoitiin epäiltyjen hallusta. Asianomistajalta anastettu sormus jouduttiin keskussairaalassa irrottamaan toisen rikoksesta epäillyn sormesta sen takavarikoimiseksi.

Rikoksesta epäillyt ovat 30 – 35 -vuotiaita miehiä. Heidät on vangittu 1.9. Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ryöstöstä. Miehet ovat olleet vangittuna koko esitutkinnan ajan ja ovat edelleen vangittuna.

Tapaus etenee nyt syyteharkintaan. Syyte asiassa on nostettava 4.12. mennessä.