Parppeinpirtin väki iloitsee tunnustuksesta

Ilomantsissa toimiva Ravintola Parppeinpirtti on valittu Vuoden 2020 Karelia à la carte -yritykseksi.

– Tunnustusta ei oikein edes ensin uskonut todeksi. Tämä kuuluu koko henkilökunnalle, ei tässä yksin toimita, toteaa yrittäjä Marjo Niiranen ja iloitsee myös siitä, että yrittäjyyden myötä on saanut paljon uusia ystäviä asiakkaistakin.



Vuoden 2016 keväästä lähtien yrittäjänä toiminut Niiranen tituleeraa itseään pirttihirmuksi.

– Kyllä aika on mennyt todella nopeasti, pirttihirmu täyttää jo ensi keväänä viisi vuotta, hän heläyttää.

Yrittäjä arvostaa perinteitä, paikallisuutta ja karjalaisuutta.

– Joskus aina miettii, että toimiiko tämä linja mille on lähdetty. Tämmöiset huomionosoitukset antavat uskoa, että miksi yrittää jotain muuta mitä on. Karjalaisuus on meillä vahva ja sitä halutaan vaalia.





Lounasasiakkaiden määrä on kasvanut koko yrittäjyyden ajan, mutta niin on kasvanut myös henkilökunnan määrä.

– Alussa oli kaksi työntekijää ja nyt heitä on ympärivuotisesti kuusi ja kesäksi otetaan kymmenkunta lisää.



Marjo Niiranen ylistää ilomantsilaisten toimijoiden yhteishenkeä.

– Yksi esimerkki on se, että nyt kolmatta kertaa Timosen Anita (Maukkulan Mustikkamäen yrittäjä) paistaa meille joulukinkut joulupöytään, kun haluan, että kinkku on aito joulukinkku.

Parppeinpirtin pöydästä saa lautaselleen aitoja makuja, joita kauempaakin tulevat vieraat kiittelevät.

– Käytetään vain perusmausteita. Paistissakin on vain suola ja pippuri mausteena. Me halutaan säilyttää tietty aitous.



