Taivaalla pörräävä kamera kuvaa metsää

Ilomantsin Kivilahdessa energiapuuleimikkokohteen korjuujälkeä kuvattiin dronella viime perjantaina. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusassistentti Miikka Rissanen kertoi, miten hän syöttää laitteelle kuvattavan kohteen rajat, joiden sisäpuolella kuvaus tapahtuu.

– Lento kestää puolisen tuntia, ja sitten kuvaan vielä toisen kuvauksen pienemmällä kameralla.

Kuvatusta materiaalista nähdään energiapuunkorjuukohteen tilanne ennen korjuuta ja valmiin työn jälkeen.

– Ilmakuvauksen jälkeen työ jatkuu tietokoneella, jolla mosaiikeista koostetaan yhtenäinen kuva. Tekoäly on kehittynyt niin paljon, että kuvat ovat todella tarkkoja.



Rissanen kertoo, että kuvaustekniikan avulla metsästä saadaan monenlaista tietoa, koska mukana on puuaineksen lämmön ja kosteuden mittaus. Metsän tunnusarvoja mittaava drone kuvaa 120 metrin korkeudessa, videokuvaa hankeviestintää varten tallentava kamera lentää 80 metrin korkeudella.





Luonnonvarakeskuksella on käynnissä hankkeita, joista Baltic ForBio on Itämeren aluekehitysohjelman hanke ja teemana metsäenergian tuotanto, metsäyrittäjyys on teemana Karjalan raja-alueohjelman Bofori -hankkeessa sekä lahopuun määrä ja metsäpalot Biokareliassa.

– Hanketoimintaan liittyy julkaisutuotantoa, koulutusta ja liiketoiminnan edistämistä. Näitä asioita kuvataan käytännössä eri maissa valittujen mallikohteiden kautta. Suomessa metsäkohteet ovat Ilomantsissa ja Enossa, kertoi tutkija, hankekoordinaattori Pasi Poikonen Lukesta.

Dronekuvaus nopeuttaa tiedon keruuta monissa kohteissa verrattuna jalkaisin kerättäviin havaintoihin tai näytteisiin.

Maanomistaja Kaija Paukkosen energiapuukohde oli parinkymmenen hehtaarin luokkaa.

– Kyllä nykytekniikka on ihmeellistä, on ollut mielenkiintoista seurata kuvauksia alusta lähtien, hän totesi.