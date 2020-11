Aurinko paistoi usean tunnin ajan

Marraskuu on tavallisestikin yksi vuoden pilvisimmistä kuukausista ja se on tyypillisesti vuoden myrskyisintä aikaa. Marraskuun ensimmäiset päivät olivat melko sateisia, mutta perjantaina taivaalle ilmestyi harvoin marraskuussa nähtävä aurinko. Aurinko oli ainakin Ilomantsissa nähtävissä aamupäivästä iltapäivän puolelle.



Ilomantsissa Mekrijärven säähavaintoasemalla sadetta kertyi maanantaina, tiistaina ja torstaina kaikkiaan 16 millimetriä. Pötsönvaarassa samoina päivinä sadetta kertyi 21,5 millimetriä. Huhtilammella puolestaan satoi neljän päivänä aikana 7,9 millimetriä.



Alkukuussa myös lämpötila on ollut reilusti plussanpuolella. Lämpimintä oli tiistaina (3.11.), jolloin Mekrijärvellä mittari kipusi 9,4 plusasteeseen. Samana päivänä mittari näytti Pötsönvaarassa 8,7 plusastetta. Lämpimintä oli Huhtilammella, jossa päästiin yli kymmeneen lämpöasteeseen, kun tiistaina lämpömittari näytti 11,3 astetta.

