Kolme miestä luvatta rajan yli

Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti kiinni tänään (29.10.) aamulla kolme mieshenkilöä, joiden epäillään tulleen luvatta jalkaisin maastorajan kautta Venäjältä Suomeen Tohmajärven Värtsilän alueelta. Henkilöt otettiin kiinni rajavartioston partion toimesta rajan läheiseltä tiestöltä. Henkilöt ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta.

Tutkinnanjohtaja, kapteeni Matti Kettunen kertoi, että tapahtuman selvittelyyn osallistui myös Ilomantsin alueen rajavartioston henkilöstöä.

Aamupäivän aikana Ilomantsin eteläisen osan yllä lenteli rajavartiolaitoksen helikopteri.

Liittyikö tämä kopterilento tapaukseen?

– Kyllä sitä hyödynnettiin tapauksen selvittämisessä, myönsi Kettunen.



Kyseessä on vuoden 2020 ensimmäinen laittoman maahantulon tapaus Venäjältä Suomeen Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillyistä valtionrajarikoksista.



Tapahtumaan liittyen rajavartiosto on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.