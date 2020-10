Kauppatien varressa vesiputkiremonttia

Ilomantsin keskustassa Kauppatien varrella Mantsintien risteyksen kohdalla kunta tekee vesijohdon korjausta. Työt aloitettiin tänä aamuna.

– Jos kaikki menee nappiin ei siinä pitkään pitäisi mennä. Työ on vähän talveen varautumista, kun siinä kohtaa on ollut jo kahtena talvena vuoto. Korjataan nyt se kuntoon, ettei kolmas kerta tee isompaa haittaa, kertoi Ilomantsin kuntatekniikan esimies Henri Mustonen.



Maan kaivamisen ollessa alkuvaiheessa kahdeksan aikaan aamulla ei ollut vielä ihan varmaa, mitä kaikkea siinä joudutaan tekemään.

– Jos joudutaan tekemään sulkuja niin vaikutus on Terveniementien risteyksestä entisen Niemen kohdalle eli Piljantien risteykseen. Ja lisäksi keskustan liikenneympyrästä Kauppatielle. Jos näin tapahtuu, käymme ilmoittamassa liikekiinteistöihin ennen vedenjakelun sulkemista.

